Siste valgrunde i kriserammet Ecuador

I første valgrunde i Ecuador fikk Arauz, som er en nær alliert av den tidligere sosialistiske presidenten Rafael Correa, i overkant av 30 prosent av stemmene.

Lasso, en 65 år gammel tidligere bankmann, fikk rundt 20 prosent av stemmene og slo bare så vidt urfolkslederen Yaku Pérez.

Vinneren vil overta for den stadig mer upopulære presidenten Lenin Moreno. Ecuador er hardt rammet av koronapandemien, samtidig som arbeidsledigheten og statsgjelden har skutt i været.

Vil reforhandle gjeld

Hvis Arauz kommer til makten i Ecuador, vil han reforhandle om landets IMF-gjeld, som er på 6,5 milliarder dollar. Han vil også sette en stopper for avtaler med USA som gir mulighet til å bekjempe narkotikahandel på deres territorium.

Nabolandene Colombia og Peru er verdens største produsenter av kokain, mens mye av den går gjennom Ecuador på vei til markedene i Europa og USA.

– Vi må ikke glemme at USA er det landet som bruker mest narkotika i regionen og på planeten, sier Arauz til AFP.

Venstresidekandidaten vil ha samarbeid mellom USA, Mexico, Peru, Colombia og landene i Mellom-Amerika for å løse narkotikaproblemene. I 2020 ble det beslaglagt 128 tonn med narkotika i Ecuador, i et land som selv produserer lite.

– Dessverre er Ecuador et transittland for narkotika, og det har konsekvenser knyttet til vold, sier Arauz.

Arauz har også ytret at han vil holde president Lenin Moreno ansvarlig for håndteringen av koronakrisen i landet.

Vil samarbeide med alle

Lasso sier han er klar til å samarbeide med alle, inkludert sine politiske rivaler, hvis han vinner søndagens valg.

Han sier at det også inkluderer Arauz.

– Jeg utelukker ikke en avtale med noen i Ecuador som handler i god tro og som forstår viktigheten av å bringe landet framover, sier han til AFP.

Hvis Lasso skulle bli landets president, er hans øverste prioritet å få en skakkjørt økonomi i gang.

– Knapt en tidel av arbeidende i Ecuador har formelle jobber. Vårt mål er å skape to millioner jobber de neste fire årene, og da kan fire tideler i Ecuador arbeide i formell sektor, sier han.

Kritisert på miljø

Lasso understreker at han vil ha en samlende regjering.

– Det blir en regjering for nasjonal enhet, for samling, og for å anerkjenne at det er saker og kamper som vi demokratisk må respektere, selv om vi personlig er uenige, sier han.

Lasso, som er troende katolikk, trekker fram abort og LHBT-rettigheter som to saksområder der han er villig til å lytte til andre.

– Jeg har mine personlige meninger, men som Ecuadors president må jeg anerkjenne at det er 17 millioner ecuadorianere som tenker annerledes. Jeg kommer til å respektere andre måter å tenke på, sier Lasso.

Når det kommer til miljøspørsmål, har Lasso blitt møtt med krass kritikk. Selv insisterer han på at han «respekterer» miljøet, selv om han har lovet å fortsette med oljeleting og gruvedrift.

– Jeg har vært tydelig når jeg har hatt samtaler med miljøorganisasjoner og økologigrupper på at min prioritet er å passe på vannet, naturen og livet, sier han.

Særlig blant urinnvånere i Ecuador har disse posisjonene vært kontroversielle. Oljeleting og gruvedrift har ført til store ødeleggelser i landets regnskog. Lasso har prøvd å møte motstanden med lovnader om å respektere deres skikker og kultur.