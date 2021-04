USA ber om pragmatisk holdning fra Iran i de nye atomsamtalene

USA venter nå på at Iran skal vise at landet mener alvor med samtalene, sier en amerikansk tjenestemann etter at forhandlingene startet denne uken.

– Vi har sett noen tegn til det, men definitivt ikke nok. Det stilles fortsatt spørsmål ved hvorvidt Iran har vilje til å innta den pragmatiske holdningen som USA har tatt, for å komme tilbake til de forpliktelser de har i henhold til avtalen, sier den ikke navngitte tjenestemannen til nyhetsbyrået AFP.

Iran krever at USA først opphever sanksjonene som ble innført under Donald Trump før landet vil trappe ned atomprogrammet slik at det er i tråd med avtalen.