Helsemyndighetene tror Italia har nådd smittetoppen

R-tallet, som sier hvor mange en smittet person smitter videre, er nå på 0,92, anslår helsemyndighetene. Et R-tall som er under 1 tilsier synkende smittetrend.

– Kurven har nådd en topp i Italia, mens den fortsatt stiger i andre land. Vi ser nå en sakte nedgang i Italia, sier Silvio Brusaferro i det italienske helseinstituttet.

Antall smittetilfeller i Italia er nå under 200 per 100.000 innbyggere de siste sju dagene. Brusaferro sier dette er positive tall, men at det fortsatt er grunn til å være på vakt for smitteøkning etter påskeferien.

Fredag ble det registrert nesten 19.000 nye smittetilfeller og mer enn 700 koronarelaterte dødsfall i Italia.