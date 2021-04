USA sender krisehjelp til smitteherjede Michigan

Michigan-guvernør Gretchen Whitmer gikk fredag ut med en sterk anbefaling til delstatens videregående skoler, restauranter og idrettslag om å stenge ned i to uker, uten at hun ville beordre det.

Delstaten har sett at tallene på antall innlagte med koronasmitte er blitt firdoblet på en måned, og nå nærmer seg toppen fra i fjor vår. Smittetrykket den siste uken er 506 tilfeller per 100.000 innbyggere, langt flere enn New Jersey som med sine 314 tilfeller per 100.000 er nest hardest rammet.

President Joe Biden informerte Whitmer i en telefonsamtale om at regjeringen sender krisestøtte, men ikke vil stille med flere vaksiner nå. I stedet får Michigan hjelp til bedre å utnytte de dosene delstaten allerede har fått, og til å øke testkapasiteten.

Whitmer sier hun i telefonsamtalen ba om å få flere vaksiner, men at hun ikke fikk det ønsket innfridd.