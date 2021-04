Kina ilegger Alibaba gigantbot for monopolvirksomhet

Kinesiske myndigheter avviste tidligere i uken at de hadde planer om å ilegge netthandelsselskapet en gigantbot for brudd på konkurransereglene. Lørdag melder statlige medier at boten likevel blir noe av.

Botens størrelse på 18,2 milliarder yuan tilsvarer 23,6 milliarder kroner. Den er fastsatt til den størrelsen fordi det utgjør 4 prosent av Alibabas omsetning i 2019. Boten er den største av sin art i kinesisk historie, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået AP påpeker at boten kommer samtidig som kinesiske myndigheter søker strengere kontroll over Alibaba og andre nettgiganter.

Ifølge den statlige etaten for markedsregulering har Alibaba brukt sin dominante posisjon i markedet til å hindre konkurrenter.

Grunnlegger forsvant

Alibaba er ett av verdens største selskaper, og selskapets grunnlegger Jack Ma er blitt en internasjonal forretningskjendis, og omstridt i eget hjemland.

Etter å ha utfordret kinesiske myndigheter i en tale i fjor høst, forsvant Ma fra offentligheten i flere måneder før han dukket opp igjen i januar.

I den omstridte talen anklaget Ma kinesiske myndigheter for å hindre den teknologiske utviklingen, og bankene i landet for å være gammeldagse pantelånere.

Børsnotering på is

Den planlagte børsnoteringen av Alibabas selskap for betalingstjenester, Ant Group, ble stanset mens Ma var forsvunnet fra offentligheten.

Noteringen lå an til å bli verdens største gjennom tidene med en verdi på over 300 milliarder kroner.

Samtidig som børsnoteringen ble lagt på is, ble det iverksatt en granskning av Alibaba for det kinesiske myndigheter mener er en ulovlig monopolstilling.

Det statlige nyhetsbyrået Xinhua melder at det er denne granskningen som nå er fullført, og at konklusjonen er at Alibaba har brutt konkurranselovene.