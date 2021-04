Rettsmedisiner: Politiets maktbruk var mer enn Floyds hjerte kunne tåle

Rettsmedisineren Andrew Baker erklærte i obduksjonsrapporten at Floyds død var et drap. Han vitnet fredag i rettssaken mot den tidligere politibetjenten Derek Chauvin, som er tiltalt for å ha drept Floyd.

Dødsfallet utløste voldsomme Black Lives Matter-demonstrasjoner etter at en video som viste at Chauvin satte kneet sitt til Floyds nakke i ni og et halvt minutt spredte seg.

Baker sa at Floyd hadde underliggende problemer, som et forstørret hjerte som trenger mer oksygen og to fortettede pulsårer. I tillegg øker adrenalinet i en opphisset situasjon som pågripelsen, noe som igjen gjør at hjertet slår fortere.

– Etter min mening var politiets maktbruk og trykket på nakken akkurat mer enn hva Floyd kunne tåle med tanke på tilstanden til hjertet hans, sa Baker i rettssalen.

Andre medisinske eksperter har tidligere i rettssaken vitnet om at Floyd døde av oksygenmangel fordi pusten hans ble hindret da han lå på magen med hendene i håndjern på ryggen.

Baker understreket i sitt vitnemål at han ikke er ekspert på pusting, men at han mener plasseringen av Chauvins kne ikke var nok til å hindre luftveiene.