Utbruddet i vulkanen La Soufriere nord på øya sendte aske 6.000 meter opp i været, opplyser lokale nødetater.

Farenivået er hevet til rødt, og fire cruiseskip er sendt for å hente menneskene som er evakuert.

– Jeg har utstedt evakueringsordre til alle som bor i de røde sonene nordøst og nordvest på øya, skrev statsminister Ralph Gonsalves på Twitter noen timer før utbruddet startet.

Beskjeden kom etter at forskere varslet myndighetene om at de hadde oppdaget magma som var på vei mot overflaten.

De evakuerte skal føres til andre steder i øynasjonen eller naboland som Barbados og St. Lucia, som har tilbudt seg å hjelpe.

La Soufriere glødet torsdag kveld rødt i kveldsmørket, og varselet om et nært forestående utbrudd kom etter dager med endret seismisk aktivitet rundt vulkanen. Forskere som overvåker vulkanen, varslet myndighetene om at de oppdaget magma som var på vei mot overflaten. Landets beredskapsetat advarte om betydelig risiko for en katastrofe.

Det siste utbruddet fra vulkanen skjedde i 1979. Det største utbruddet inntraff i 1902 og kostet rundt 1.600 mennesker livet.

St. Vincent er den største øya i St. Vincent og Grenadinene, som ligger øst i Det karibiske hav, nord for Venezuela. Landet har rundt 110.000 innbyggere og er et populært reisemål for blant annet langturseilere.