Lydopptak: Wizz Air ville bruke coronapandemien til å kvitte seg med enkelte piloter

En av topplederne i selskapet ber i møtet, som skal ha vært holdt i april i fjor, basekapteinene om å kvitte seg med 250 piloter innen kort tid. Det gjaldt 150 piloter i opplæring, mens de måtte levere en liste på ytterligere 100 piloter, som baselederne opplevde som trøblete eller vanskelige å hanskes med, skriver Børsen som har tilgang til møteopptaket.

Andras Rado, senior kommunikasjonssjef i Wizz Air-gruppen, sier til Børsen at en uavhengig gransking «har konkludert med at det ikke er noe som tyder på at Wizz Air har handlet ulovlig», men at det var blitt slått fast at det ved oppsigelser kan ha blitt tatt hensyn til faktorer som var «uforenlige med Wizz Airs kultur for åpen og ærlig kommunikasjon».

Børsen har også fått tilgang til et notat fra 4. april i år som viser at Wizz Airs toppledelse tok affære da de ble kjent med lekkasjen. Et tjuetall basesjefer skal ha blitt nedgradert til ordinær pilottjeneste.

Rado i Wizz Air bekrefter til avisen at de tok affære etter å ha blitt oppmerksom på at informasjonen var lekket.