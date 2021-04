Tyskland vil stramme inn de nasjonale coronareglene

– Tyskland er midt i den tredje bølgen, så den føderale regjeringen og delstatene er enige om et lovtillegg. Målet er å skape helhetlige regler for hele landet, sier talsperson Ulrike Demmer. Hun sier forslaget, som gir regjeringen mer makt, skal legges fram på et regjeringsmøte tirsdag.

Smitteverntiltak bestemmes normalt av de tyske delstatene, men Merkel har nylig sagt at hun støtter opp om dem som har bedt om en kort nasjonal nedstenging med strengere restriksjoner for å få bukt med den økende smitten.