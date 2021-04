Nok en dyster rekorddag i Brasil

Det høye dødstallet kommer samtidig som det er mangel på vaksinedoser, sykehusene er nær ved å bli overbelastet, og landets president Jair Bolsonaro sier det ikke blir noen nasjonal nedstengning, skriver Reuters.

Brasils offentlige helsevesen har vist tegn til å bryte sammen på grunn av de mange koronapasientene. En undersøkelse fra organisasjonen for landets private sykehus (ANAHP) antyder at selv de mest velstående sykehusene opplever kritisk medisinmangel.

Tre av fire private sykehus sier de har medisiner for en uke eller mindre for å behandle koronapasienter. Det inkluderer oksygen, bedøvelse og medisiner for intubering, ifølge undersøkelsen blant 88 av ANAHPs medlemssykehus i hele landet.