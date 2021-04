Årsaken er det høye smittetrykket i landet.

– Situasjonen i helsevesenet gjør at begrensningene må opprettholdes. De gjør det lettere for folk å holde avstand til hverandre, sier statsepidemiolog Anders Tegnell i en pressemelding.

Serveringssteder må dermed være stengt for servering i lokalene mellom klokken 20.30 og klokken 5.00. Det er imidlertid mulig for serveringssteder å holde åpent for salg av mat og drikke for henting, heter det videre.

Butikker, gallerier og kjøpesentre må fortsatt passe på at besøkende kommer alene og ikke i grupper.