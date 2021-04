Ingen nedstengning i Brasil

Brasilianske helsemyndigheter registrerte 4.195 nye coronadødsfall tirsdag, det høyeste siden pandemien brøt ut. Det har ført til krav fra både helsepersonell og politiske motstandere om å innføre strengere smitteverntiltak.

– Vi kan ikke akseptere denne politikken med å bli hjemme og stenge ned alt. Det blir ingen nasjonal nedstengning, sa Bolsonaro i en tale i byen Chapecó i Santa Catarina delstat.

Presidenten forsvarte også bruken av andre behandlingsmetoder, blant dem malariamedisinen hydroksyklorokin. Det er ikke funnet bevis for at legemiddelet er effektivt mot covid-19.

– Det er ikke nok vaksiner i verden i dag. Vi er nødt til å finne alternativer, sa Bolsonaro.

I et åpent brev i avisa O Globo tirsdag, tar en forening for brasilianske helsearbeidere, som har knappe 20.000 medlemmer, til orde for at det må innføres en tre uker lang nasjonal nedstengning.

– Den alvorlige epidemiologiske situasjonen, som fører til at helsevesenet kollapser i flere stater, krever umiddelbar innføring av strenge smitteverntiltak, heter det i brevet.

Intensivavdelinger i de fleste av landets delstater er minst 90 prosent fylt opp, men tallene har vært ganske stabile siden forrige uke.