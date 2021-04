Også Spania vil gi AstraZeneca-vaksine til dem over 60

– Vi vil fortsette å gi AstraZeneca-vaksinen, men til personer fra 60 år og oppover, sa helseminister Caroline Darias på en pressekonferanse onsdag kveld.

Andre europeiske land har gjort lignende vedtak. Italia gir inntil videre bare AstraZenecas koronavaksine til personer over 60 år, Storbritannia vil ikke lenger bruke den på personer under 30 år, mens Belgia onsdag satte en grense på 55 år.

Beslutningen kom etter at EUs legemiddelverk EMA bekreftet at det er en mulig forbindelse mellom AstraZenecas vaksine og sjeldne blodpropper. Fra før har Frankrike og Tyskland begrenset bruken til folk over henholdsvis 55 og 60 år.

EUs helsekommissær Stella Kyriakides ber nå unionen om å være samstemt når det gjelder bruken av AstraZeneca-vaksinen for å øke folks tillit til koronavaksinene.

Flest kvinner

Blodpropper og et lavt antall blodplater bør føres opp som en svært sjelden bivirkning av AstraZeneca-vaksinen, mener EMA, som likevel anbefaler fortsatt bruk.

Mange av tilfellene har oppstått hos kvinner under 55 år, men EMA har ikke klart å påvise bestemte risikofaktorer.

EMAs sikkerhetskomité PRAC har gått i dybden på 62 tilfeller av blodpropp i hjernen og 24 tilfeller av blodpropp i mageregionen som er rapportert fram til 22. mars. I alt 18 av tilfellene var dødelige. Tilfellene er i hovedsak rapportert gjennom spontane systemer i EU/EØS og Storbritannia, der rundt 25 millioner har fått vaksinen.

Hardt rammet

Helseminister Caroline Darias sier Spanias beslutning ble tatt etter kunngjøringen tidligere onsdag. I påvente av en oppdatering fra spanske helsemyndigheter, stanset regionene Castilla og Leon vaksineringen for å være på den sikre siden.

Spania er blant de hardest rammede landene i Europa med mer enn 3,2 millioner registrert smittet og over 76.000 dødsfall knyttet til pandemien.

Så langt er litt over 6 prosent av landets 47 millioner innbyggere fullvaksinerte, og det er totalt satt 9,3 millioner vaksinedoser.