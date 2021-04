Frankrike åpner Rwanda-arkiv

Rundt 800.000 mennesker ble i løpet av fire måneder drept i folkemordet, de aller fleste av dem fra Rwandas tutsiminoritet.

En kommisjon bestående av historikere oppnevnt av president Emmanuel Macron, leverte i forrige måned sin rapport og konkluderte med at Frankrike bærer et «stort og overveldende» ansvar for at folkemordet kunne finne sted og «var blinde» for det som var under oppseiling.

Historikerne fant det imidlertid ikke bevist at franske myndigheter var direkte medskyldige i folkemordet, en konklusjon som først og fremst var basert på dokumenter i arkivene etter Frankrikes daværende president François Mitterrand og statsminister Edouard Balladur.

Mange av dokumentene historikerne fikk tilgang til, skal nå også gjøres tilgjengelige for offentligheten, har den franske regjeringen bestemt.

Huturegimet som sto bak folkemordet ble styrtet av Rwandas patriotiske front (RPF), under ledelse av Paul Kagame. 27 år senere er han fortsatt president i landet.

I en tale under den årlige seremonien i Rwanda for å minnes starten på folkemordet, hilste Kagame de franske historikernes rapport velkommen.

– Den er et viktig steg i retning av felles forståelse om hva som skjedde. Den markerer også et skille og viser et ønske, selv fra franske lederes side, og å gå videre med en god forståelse av hva som skjedde, sa han.