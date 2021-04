Danske SAS-ansatte opprørt over at nordmenn kan ta over jobbene deres

– Det er helt feil at SAS går inn og selger danske arbeidsplasser på denne måten. Det ville det ha vært i en normal situasjon, og det er spesielt når vi står i en historisk krise der flere hundre av våre kolleger er sagt opp og permittert, sier Christa Ceré, leder for fagforeningen Cabin Attendants Union (CAU) til A4 Overenskomst.

573 danske kabinansatte er permittert under coronakrisen. SAS har inngått avtalen med SAS Norge Kabinforening (SNK) og Norsk Kabinforening (NKF).

– At man i ly av corona og i lys av en utrolig sjenerøs dansk stat, sender hjelpepakker og gir milliardlån til SAS, benytter en slik anledning til å presse de ansatte. Det er frekt både overfor danske ansatte og det er frekt overfor den danske stat, sier Socialistisk Folkepartis arbeidspolitiske talsmann Karsten Hønge.

SAS har ikke ønsket å la seg intervjue av A4 Overenskomst, men har sendt følgende skriftlige svar:

– I lys av den pågående pandemien og det harde konkurranseutsatte landskapet, ser vi for oss at det blir behov for løpende endring i strukturen etter pandemien, der målet vil være å bygge et sterkt SAS og sikre skandinavisk infrastruktur og jobber. SAS foretar løpende vurderinger fra et økonomisk, ressurs- og kommersielt perspektiv, skriver forhandlingsleder Carsten Hansen i en epost.

Danmarks arbeidsminister Peter Hummelgaard (S) har ikke svart på A4 Overenskomst henvendelse om kommentar.