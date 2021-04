EMA har ikke konkludert om AstraZeneca-vaksine

EMA sier tirsdag ettermiddag at de fortsatt holder på med å avgjøre om vaksinen forårsaker blodpropp.

– Sikkerhetskomiteen har ikke kommet med noen konklusjon ennå, og vurderingen pågår, sier tilsynet til nyhetsbyrået AFP. Til NTB sier tilsynet at en uttalelse er ventet onsdag eller torsdag.

Uttalelsen kommer etter at EMAs vaksinesjef Marco Cavaleri tirsdag sa at han mener det er en klar kobling mellom vaksinen og tilfeller av blodpropp. I et intervju med den italienske avisen Il Messaggero antydet han at EMA ville bekrefte koblingen i løpet av noen timer.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved det norske Legemiddelverket velger å ha is i magen til det kommer en offisiell beskjed.

– Vi forholder oss til at det er tilsynets sikkerhetskomité (PRAC) som skal komme med beslutningen. At en tjenestemann sier dette, er jo fortsatt høyst uoffisielt, sier Madsen til NTB.

En rekke land stoppet midlertidig bruken av Vaxzevria etter at det oppsto usikkerhet om hvorvidt den kunne føre til blodpropp. Så sent som forrige uke sa EMA at det ikke anbefalte begrensninger i bruken.

Mange land har tatt vaksinen i bruk igjen, men enkelte steder gis den kun til eldre. Norge har foreløpig ikke begynt å bruke AstraZenecas vaksine igjen.