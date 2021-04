Sri Lanka forbyr palmeolje

– Presidenten vil fjerne palmeolje fra landet, og utslette palmeplantasjene, sier en talsperson for presidentens kontor tirsdag.

Presidenten Gotabaya Rajapaksa hadde før valget i 2019 lovet å avvikle palmedyrking etter at flere landsbyer klagde over at plantasjene forårsaker avskoging, jorderosjon og vannforurensning.

Målet er å bli kvitt en tidel av palmeplantasjene i året, og erstatte dem med gummi eller mer miljøvennlige avlinger.

Sri Lanka har rundt 110.000 mål med palmeplantasjer, og importerer årlig rundt 200.000 tonn palmeolje fra hovedsakelig Indonesia og Malaysia, opplyser kilder med innsikt i utenrikshandelen til nyhetsbyrået DPA.