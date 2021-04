Tsjekkia satser på gjenåpning i slutten av april

– Hvis alt går bra, vil servicetjenester, butikker og utendørsservering gradvis åpne i slutten av april, sa innenriksminister Jan Hamacek til avisen MF Dnes tirsdag.

De fleste butikker utenom matbutikker og apotek har holdt stengt siden slutten av oktober, bortsett fra en kort periode før jul.

Hamacek gjentok at unntakstilstanden i landet ikke vil bli fornyet etter at den utløper søndag. Dermed vil et nattlig portforbud og reiserestriksjoner mellom ulike områder i landet bli opphevet samtidig.