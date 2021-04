Nord-Korea dropper OL i Tokyo av smittefrykt

Nord-Korea blir dermed det første landet som uteblir fra de utsatte lekene i Japan som følge av frykt for smittespredning.

Beslutningen om å si nei til OL-deltakelse framkommer på en nettside som styres av Nord-Koreas sportsdepartement. Der heter det at landet ikke vil delta i de 32. olympiske lekene «for å beskytte deltakerne fra den globale helsekrisen forårsaket av covid-19».

De olympiske lekene starter i Tokyo 23. juli, ett år forsinket på grunn av coronapandemien. Arrangørene har jobbet hardt med å etablere smitteverntiltak som skal gi nødvendig trygghet rundt arrangementet.

Forbud mot utenlandske tilskuere er et av grepene som er tatt.

Ingen offisiell beskjed

De japanske OL-arrangørene responderte på nyheten om Nord-Koreas fravær med en kort uttalelse.

«Vi fortsetter med å forberede lekene ved å jobbe tett med aktuelle organisasjoner, slik at utøvere fra hvert land og region kan vise sine beste prestasjoner», heter det der.

Samtidig opplyser OL-komiteen i landet at det foreløpig ikke har kommet noen offisiell beskjed fra Nord-Korea om at landet uteblir fra lekene.

Den sørkoreanske regjeringen beklager på sin side Nord-Koreas beslutning om ikke å delta. I en uttalelse vises det til at sommerlekene at man hadde håpet å benytte lekene til å bringe fredsprosessen og samarbeidet på den koreanske halvøya et steg videre.

Ingen rapporterte tilfeller

Sør-Korea og Nord-Korea brukte vinter-OL i Pyeongchang i 2018 til å nærme seg hverandre tross politiske utfordringer. Nord-Korea sendte 22 utøvere, blant dem et kvinnelag i ishockey, til lekene i nabolandet for tre år siden.

Journalister, artister og representanter for myndighetene var også en del av delegasjonen.

Til tross for Tokyo-arrangørenes arbeid med strenge smitteverntiltak, er det fortsatt bekymring rundt at de kommende sommerlekene kan bidra til ytterligere spredning av coronaviruset. Smittetallene i Japan, kombinert med en tidkrevende vaksinasjonsprosess, bidrar til det.

Nord-Korea er et av få land som ikke har rapportert noen smittetilfeller under pandemien, men observatører antar at viruset også har gjort seg gjeldende der.