Fatah-utbrytere kan gi ny valgseier til Hamas

Den palestinske valgkommisjonen godkjente i helgen 36 lister til valget 22. mai. Utbrytere fra president Mahmoud Abbas' Fatah-parti stiller med tre lister.

En utbrytergruppe, som kaller seg Frihet, ledes av Yasser Arafats nevø Nasser al-Kidwa. Han ble kastet ut av Fatah tidligere i år da han kunngjorde at han akter å stille som kandidat i presidentvalget senere i år.

Blant dem som har gitt sin tilslutning til Frihet, er den populære Fatah-lederen Marwan Barghouti som soner fem livstidsdommer i et israelsk fengsel. Barghoutis kone Fadwa har andreplass på listen.

Marwan Barghouti soner fem livstidsdommer i et israelsk fengsel, men er den palestinere flest ønsker som president, ifølge meningsmålinger. Foto: Bernat Armangue / AP

Ekskludert

Fatahs tidligere sikkerhetssjef på Gazastripen, Mohammed Dahlan, som også er ekskludert fra partiet og lever i eksil i De forente arabiske emirater, har sluttet opp om en annen liste med utbrytere.

Dahlan forsøkte tidligere i år å kjøpe seg popularitet ved å sende 40.000 doser med koronavaksine til Palestina.

Palestinernes tidligere statsminister Salam Fayyad, som tidligere har arbeidet for Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF), har sluttet opp om en tredje liste.

Fayyad høstet ros for sin bekjempelse av korrupsjon, men røk uklar med Abbas og trakk seg etter seks år som statsminister i 2013.

Hamas-seier

Sist det ble holdt valg i de palestinske områdene, i 2006, gikk Hamas seirende ut. Fatahs sikkerhetsstyrker nektet imidlertid å underkaste seg den nye regjeringen, og noen måneder senere brøt det ut kamper på Gazastripen.

Hamas jaget sikkerhetsstyrkene ut av Gaza og har siden styrt enklaven, mens Fatah dannet en ny regjering på Vestbredden.

Hamas sliter ikke med utbrytere, men stiller til valg med én liste. Det kan sikre dem valgseier også denne gangen.

Upopulær Abbas

31. juli skal det også holdes valg på ny president i Palestina, der 85 år gamle Abbas har styrt på overtid siden perioden hans utløp i 2009.

Abbas har slitt med hjerteproblemer og er denne uka til legesjekk i Tyskland. Men han har ikke kunngjort om han stiller til gjenvalg. De siste meningsmålingene har vist at to av tre palestinere er misfornøyde med ham og ønsker at han går av.

61 år gamle Barghouti nyter derimot stor popularitet og vil ifølge de samme meningsmålingene få flest stemmer dersom han stiller som kandidat.

En israelsk domstol fant i 2004 Barghouti skyldig i medvirkning til drap på israelere under intifadaen, den palestinske oppstanden som brøt ut i de okkuperte områdene fire år tidligere.

Forsøkt likvidert

Israelske styrker jaktet på Fatahs generalsekretær på Vestbredden i halvannet år og forsøkt også å likvidere ham før han ble pågrepet i Ramallah i 2002.

Ingenting tyder på at Israel kommer til å løslate ham dersom han blir valgt til president, men Barghoutis tilhengere sammenligner ham med Sør-Afrikas frigjøringshelt Nelson Mandela som satt fengslet i 27 år og ble valg til president i 1994.

Kan bli avlyst

Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh, som ble statsminister etter det demokratiske valget i 2006, kommer på andreplass på meningsmålingene.

Israel, USA og EU har alle Hamas på sin liste over terrororganisasjoner, og lite tyder at han vil bli godtatt av omverdenen og får styre fra palestinernes administrasjonssentrum Ramallah på Vestbredden.

Eksperter utelukker ikke at Abbas kan komme til å avlyse begge det to planlagte valgene dersom rivaler av ham selv og Fatah ligger an til å stikke av med seieren.