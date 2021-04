Sju ekstra coronamilliarder til svensk helsevesen

I tillegg til innkjøp og utrulling av vaksiner, skal milliardbevilgningen brukes på behandling av covid-19-pasienter og annen behandling som er utsatt på grunn av pandemien.

– Vi tilfører økonomiske ressurser for å styrke vaksinasjons- og smittevernarbeidet, sier finansminister Magdalena Andersson på et pressekonferanse tirsdag.

Forslaget om ekstra penger til helsevesenet ligger i et tilleggsforslag til revidert budsjett og det reviderte vårbudsjettet som legges fram 15. april.

– Vi kommer med et forslag om å legge ytterligere to milliarder til regionene, sier Andersson. Regionene har ansvar for helsetjenester i Sverige.