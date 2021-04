Forsiktig optimisme foran atomsamtaler i Wien

Landene som undertegnet atomavtalen med Iran i 2015, møtes i dag i Østerrikes hovedstad. Der er også amerikanske utsendinger på plass, til tross for at president Donald Trump trakk USA fra avtalen i 2018.

De øvrige signaturlandene – Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Russland og Kina – protesterte mot Trumps beslutning og slo ring rundt avtalen, og nå kan også USA være på vei tilbake.

Ikke ansikt til ansikt

Signalene fra president Joe Biden har vært tydelige, men de to lands utsendinger vil foreløpig ikke sitte ansikt til ansikt med iranerne og understreker at det i første omgang ikke er snakk om forhandlinger.

– Vi kommer ikke til å snakke direkte med amerikanerne i Wien, understreket Irans viseutenriksminister Abbas Araghchi i helga.

Den amerikanske delegasjonen vil sitte for seg selv, og EU-representanter vil løpe fram og tilbake og fungerer som budbringere.

– Deltakerne skal diskutere utsiktene for en mulig gjeninntredelse fra USA i atomavtalen og hvordan man kan sikre full og effektiv implementering av avtalen for alle parter, het det i en uttalelse fra EU i forrige uke.

Neppe gjennombrudd

– Det er fortsatt tidlig i prosessen, og vi ser ikke for oss et umiddelbart gjennombrudd siden det blir tøffe diskusjoner framover. Men vi mener dette er et positivt skritt, sa en talsmann for amerikansk UD før helga.

Året etter at Trump trakk USA fra atomavtalen, kunngjorde iranerne at også de ville se bort fra enkelte punkter i avtalen.

Siden har landet trappet opp anrikningen av uran, men forsikrer fortsatt at de ikke har planer om å utvikle atomvåpen.

Iransk krav

Irans regjering krever at USA opphever de strenge sanksjonene som ble innført av Trump, før de selv helt og holdent vil rette seg etter avtalen igjen, opplyste en talsmann for iransk UD, Said Khatibzadeh, til statlige Press TV i helgen.

Araghchi understreket det samme.

– USA må vende tilbake til avtalen og slutte å bryte loven på samme måte som da de trakk seg fra avtalen og innførte ulovlige sanksjoner mot Iran, sa han.

USA krever på sin side at Iran fullt ut må etterleve avtalen før det kan komme på tale med nye forhandlinger.

Viktig tegn

Selv om frontene er steile mener Ali Vaez i tankesmia International Crisis Group at Wien-møtet er «et viktig tegn på at både USA og Iran mener alvor» og ønsker en slutt på isfronten som rådet under Trump.

USAs spesialutsending til Iran, Rob Malley, åpnet i helgen for at USA kan være villige til å «oppheve de sanksjonene som ikke er i tråd med avtalen».

– Dersom begge parter er realistiske og innser hva som må gjøres, så kan vi lykkes, sa han til PBS.

– Men dersom begge parter inntar maksimalistiske posisjoner og sier at den andre part må gjøre alt før de beveger seg en tomme, så er det vanskelig å se for seg at dette lykkes, sa Malley.