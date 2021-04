I en TV-sendt tale sa Netanyahu at hele rettssaken mot ham truer med å undergrave viljen til landets velgere.

– Det er sånn et kuppforsøk ser ut, sa han etter at retten ble satt igjen, og mens president Reuven Rivlin innledet sonderinger for å bestemme hvem han først innkaller til å forsøke å danne ny regjering etter valget nylig.

Netanyahu er tiltalt for bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd og risikerer fengselsstraff dersom han blir kjent skyldig. Han nekter for å ha gjort noe galt. Han fikk forlate rettssalen etter åpningsprosedyrene og før vitneforklaringene startet.