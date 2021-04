Jordansk prins vil ikke adlyde ordre

Regjeringen anklager den 41 år gamle prinsen for å være involvert i en opprørsk konspirasjon for å «destabilisere kongedømmets sikkerhet»

Den tidligere kronprinsen ble satt i husarrest lørdag og anklaget via BBC Jordans ledere for nepotisme, korrupsjon og vanstyre. Dagen etter sa landets utenriksminister at prinsen var del av et «ondsinnet komplott» som er avverget.

Minst 16 av Hamzahs medarbeidere er pågrepet, blant dem en tidligere hoffsjef og en tidligere minister. De anklages for å ha samarbeidet med utenlandske aktører for å undergrave landets sikkerhet.

Nytt lydopptak

Prins Hamzah forteller at han har fått ordre om å holde seg inne i palasset sitt i Amman. Han nekter for å være del av noen «konspirasjon eller forbrytersk organisasjon».

– Jeg vil ikke ta noen grep og eskalere nå, men selvsagt kommer ikke til å adlyde når de sier at du kan ikke gå ut, du kan ikke tvitre, du kan ikke kommunisere med folk, du får bare lov til å møte din familie, sa prins Hamzah i et nytt lydopptak publisert på nett søndag.

Støtte fra USA

Kong Abdullah (59) tok kronprinstittelen fra halvbroren Hamzah i 2004. Nå har prins Hamzah markert seg som en markant kritiker av monarkiet han selv er en del av.

Bråket i kongehuset i Jordan har blottlagt splittelser i et land som ellers er betraktet som en stabilitetens høyborg i Midtøsten.

USA, Saudi-Arabia og de andre golflandene, Egypt og Den arabiske liga var alle raskt ute med å erklære støtet til kong Abdullah og alt han måtte foreta seg for å sikre stabiliteten.

«Trakassering og trusler»

I videoen som ble sendt til BBC i helgen, klaget prins Hamzah over at «inkompetansen som har rådet i vår regjeringsstruktur de siste 15–20 årene, har blitt verre». Prinsen hevdet videre at «ingen er i stand til å snakke eller si sin mening om noe uten å bli mobbet, arrestert, trakassert og truet».

Han hevdet videre at han er fratatt telefon- og internett-tilgangen og at det var Jordans militærsjef, general Yousseff Huneiti, som plasserte ham i husarrest.

– Når forsvarssjefen kommer og sier dette til deg, synes jeg er ganske uakseptabelt, sa prinsen søndag.

Gjorde egne opptak

Han la til at Huneiti har besøkt ham og at han gjorde opptak av samtalen som han har delt med venner i utlandet «i tilfelle noe skjer».

Det er uklart hvordan han har klart å formidle lydopptaket som sirkulerer på Twitter. En anonym kilde tett på kronprinsen opplyser til nyhetsbyrået AP at det er et par dager gammelt.

Jordans utenriksminister Ayman Safadi har sagt at prinsen har gjort opptak av samtaler og levert dem til utenlandske kilder. Utover dette ga han ingen detaljer om det påståtte komplottet eller hvilke andre land som angivelig var involvert.

Farens ønske på dødsleiet

Prins Hamzah er den eldste sønnen til avdøde kong Husseins fjerde og siste kone, amerikanskfødte dronning Noor. Abdullah var Kong Husseins førstefødte sønn, som han fikk med sin andre kone, britiskfødte prinsesse Muna som han skilte seg fra i 1971.

Da kong Abdullah tok over tronen i 1999, utnevnte han Hamzah til kronprins i tråd med sin døende fars ønske. Fem år senere utnevnte kong Abdullah i stedet siden sønn Hussein, som nå er 26 år gammel, til sin tronarving.

Dronning Noors forsvar

Kongens stemor forsvarer sønnen og de andre som er anklaget i saken.

– Jeg ber for at sannheten og rettferdigheten vil sier for alle de uskyldige ofrene for denne ondskapsfulle baktalingen, tvitret dronning Noor søndag.

Jordan har bare ti millioner innbyggere, men er strategisk viktig i en turbulent region. Landet grenser til Israel og den okkuperte Vestbredden, Syria, Irak og Saudi-Arabia.

Jordan har dessuten det formelle ansvaret for al-Aqsa-moskeen i Jerusalem, huser amerikanske soldater og er hjem for millioner av palestinere i eksil, samt en halv million syriske flyktninger.