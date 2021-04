Soldater drept i jihadistangrep i Niger

Angrepene skjedde dagen etter at landets nye president Mohamed Bazoum var tatt i ed.

– Flere terrorister ble drept i de samme angrepene lørdag morgen mot militære stillinger, opplyser departementet, som legger til at det var snakk om tungt bevæpnede angripere som «kom fra et naboland». Det er en referanse til Nigeria, der grupper knyttet til Boko Haram er aktive.

Bazoum er den første presidenten som har tatt over makten på fredelig vis siden uavhengigheten fra Frankrike i 1958. I sin innsettelsestale fordømte han «terroristgruppene» og sa at deres «barbari har overskredet alle grenser».

Niger og de andre landene i Sahel-regionen har i flere år vært herjet av et jihadistopprør. Noen væpnede grupper har sverget troskap til IS, mens andre er tilknyttet al-Qaeda. Disse tar seg inn i Niger via Mali og Burkina Faso i vest, mens grupper knyttet til Boko Haram kommer fra Nigeria i sørøst.

Tusenvis av mennesker har blitt drept i Niger, og hundrevis har flyktet. Bare i år har mer enn 300 mennesker blitt drept i tre angrep vest i landet.