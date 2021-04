Rundt 100 jihadister innledet 24. mars en offensiv mot Palma, en strategisk viktig kystby i Mosambik.

Den islamske stat (IS) påtok seg skylden for angrepet tidligere i uken. De sa de hadde tatt kontroll over Palma og drept 55 medlemmer av sikkerhetsstyrkene. Det er usikkert hvor nær tilknytning til IS jihadistene har.

Søndag er byen tom, ifølge talsperson Chongo Vidigal i hæren i Mosambik.