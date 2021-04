Kaptein Marwa (29) fikk skylda for Suez-blokaden

Marwa Elselehdar fikk sjokk da hun sjekket telefonen og så strømmen av meldinger som kom inn, forteller hun til BBC. Hun hadde blitt utpekt som den ansvarlige for at det japanske konteinerskipet Ever Given hadde satt seg fast i Suezkanalen og blokkert den for alle andre skip. Blokaden skapte store oppslag i nyhetsmedier verden over i flere dager.

Elselehdar hadde ingenting med det skipet å gjøre. Da det satte seg fast jobbet hun som førstestyrmann på skipet Aida IV, ved Aleksandria, mange hundre kilometer fra «proppen» i Suezkanalen.

Falsk nyhetsartikkel

Ifølge BBC hadde ryktene utgangspunkt i en skjermdump fra en falsk nyhetsartikkel, som tilsynelatende skulle være publisert av avisen Arab News. Denne artikkelen påsto at hun var involvert i hendelsen.

Arab News hadde riktignok nylig skrevet om Elselehdar, men det var med utgangspunkt i hennes suksess som landets første kvinnelige skipskaptein. Skjermdumpen av den falske versjonen av artikkelen spredte seg som ild i tørt gress på sosiale medier, og det ble også opprettet flere falske kontoer, som påsto at de var henne på både Facebook og Twitter.

Elselehdar sier til BBC at hun ikke aner hvem som står bak eller hvorfor.

– Jeg følte at jeg kanskje ble angrepet siden jeg er en suksessrik kvinne i dette feltet eller fordi jeg er egyptisk, men jeg er ikke sikker, sier hun til bbc.com.

Kun 2% kvinner på havet

Hun forteller at hun møter nok utfordringer fra før i den sterkt mannsdominerte jobben. Ifølge Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) er det kun 2 % kvinnelige sjøfarere på verdensbasis.

– Folk i vårt samfunn aksepterer fortsatt ikke ideen om at jenter kan jobbe på sjøen, langt fra familien over lengre tid. Men når du gjør det du elsker, så er det ikke nødvendig at du får alles aksept, sier hun til BBC.

Hun fryktet at den falske artikkelen som spredte seg på sosiale medier ville påvirke arbeidshverdagen hennes. Den falske artikkelen var skrevet på engelsk så den ble spredt til flere land.

– Kjemp for det du elsker

Likevel har hun også fått flere støtteerklæringer som hun har vært svært takknemlig over. Marwa Elselehdar skal i mai ta sin siste eksamen som vil gi henne kaptein-graden. Hun håper at hun kan fortsette å være et rollemodell for andre kvinner i industrien.

– Min melding til kvinner som ønsker å jobbe den maritime bransjen er at å kjempe for det du elsker og ikke la noe negativt hemme deg, sier hun til BBC.

Konteinerskipet Ever Given, som med sine 400 meter er et av verdens største, gikk på grunn og sperret kanalen 23. mars. Først seks dager senere ble det trukket løs.

Det tyske forsikringsselskapet Allianz har anslått at kostnadene ved blokkeringen av kanalen ligger mellom 50 og 90 milliarder kroner per dag.