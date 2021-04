Dagen etter at kong Abdullah IIs halvbror ble satt i husarrest, sa landets utenriksminister Ayman Safadi på en pressekonferanse at det hadde skjedd et «ondsinnet komplott».

Komplottet ble avverget rett før det skulle settes i gang, ifølge Safadi.

– Da var det klart at de gikk fra planlegging til handling, sa han.

Minst 14 personer er pågrepet, siktet etter en sikkerhetslov, opplyste utenriksministeren. To har tidligere blitt bekreftet pågrepet.

Safadi, som også har tittelen visestatsminister, sa at etterretningsagenter hadde fulgt med på personene som har tatt del i det angivelig komplottet. De hadde etter hvert varslet kongen.

Anklaget for baksnakking

Jordans dronning Noor Al Hussein – moren til prinsen som hevder han er satt i husarrest – kritiserer det hun kaller ondsinnet baksnakking.

– Jeg ber for at sannhet og rettferdighet vil gjøre seg gjeldende for alle de uskyldige ofrene for denne onde baksnakkingen , skriver dronningen på Twitter.

Den politiske situasjonen i Jordan er noe uavklart etter at kong Abdullah IIs halvbror, prins Hamzah, angivelig ble satt i husarrest lørdag.

I en video sendt til BBC fra prinsens advokat beskyldte prins Hamzah landets ledere for korrupsjon, inkompetanse og trakassering og sa han var plassert i husarrest. Han avviste at han har tatt del i noen konspirasjon.

Bedt om å stanse aktiviteter

Hæren i landet har sagt at Hamzah er blitt bedt om å «stoppe noen aktiviteter» som kan true sikkerheten og stabiliteten i landet. Enkelte meldinger som ble delt på nett lørdag gikk ut på at det dreide seg om et kuppforsøk.

Hamzah var tidligere landets kronprins, men kongen valgte i 2004 å frata ham denne tittelen.

Hamzah er sønn av avdøde kong Hussein og hans amerikanske kone, dronning Noor, mens kong Abdullah er sønn av en av hans tidligere koner, Muna Al-Hussein.

Svært uvanlig

Søndag advarte jordanske medier om at sikkerhet og stabilitet er en «rød linje».

Det er svært uvanlig at medlemmer av den innerste kretsen i kongefamilien i landet kritiserer hvordan landet styres.

Labib Kamhawi, en jordansk analytiker, sier at Hamzah har krysset en rød linje ved å antyde at det kan finnes et alternativ til kongens styre.

– Dette er noe kongen ikke aksepterer eller tolererer. Dette er årsaken til at vi ser det som har skjedd. Denne saken er nå mer eller mindre avsluttet, sier han til nyhetsbyrået AFP.

– Lavpunkt

Adam Coogle, visedirektør for Midtøsten og Nord-Afrika i Human Rights Watch, sier at det har vært en sakte, men sikker innskrenkning i personlig frihet i Jordan de siste årene.

– Det er ikke tvil om at det har vært en skikkelig nedbrytning av rommet for kritisk politisk samtale og for de grunnleggende frihetene, sier han.

– Vi har nådd et skikkelig lavpunkt.

De uvanlige hendelsene har gjort at det har blitt satt spørsmålstegn ved stabiliteten i Jordan, som er en viktig vestlig alliert i en urolig region.

Myndighetene i en rekke av Jordans allierte land har uttrykt støtte til kong Abdullah etter at saken ble kjent, deriblant USA, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar og De forente arabiske emirater.