Maas advarer som borgerkrig i Myanmar

Tysklands utenriksminister Heiko Maas sier ingen er interessert i borgerkrig, selv ikke dem som ikke vil redde demokratiet i Myanmar. Han ber om fortsatt internasjonalt press for å tvinge militærjuntaen i Myanmar til å snakke med partnerlandene i Organisasjonen for sørøstasiatiske nasjoner (ASEAN). Foto: Kay Nietfeld / pool via AP / NTB Foto: NTB