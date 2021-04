Niger får ny statsminister

Nigers president Mohamed Bazoum, her avbildet på et G7-møte i Paris i 2017, sier at et forsøk på kupp ble slått tilbake onsdag. Fredag ble han tatt i ed, og han valgt Ouhoumoudou Mahamadou til landets nye statsminister. Arkivfoto: Michel Euler / AP / NTB Foto: NTB