Lørdag ble en blodig dag i Somalia, der islamistgruppen al-Shabaab stadig gjennomfører angrep mot militære mål og terrorangrep mot sivile mål i hovedstaden.

– Rundt klokka 19 sprengte en selvmordsbomber seg i en tesalong der ungdom pleier å holde til. Seks personer, blant dem fire ungdommer, et barn og selvmordsbomberen, ble drept i eksplosjonen. Fire andre ble såret, sier Mogadishu-politiets talsmann Sadiq Dudishe.

Angrepet i hovedstaden kom bare timer etter meldinger om at opprørere hadde angrepet to militærbaser 100 kilometer sørvest for hovedstaden. Begge parter hevder å ha påført hverandre store tap, uten at tallene kan bekreftes fra uavhengig hold.

Basene som ble angrepet i morgentimene, var i byene Awdheegle og Bariire, som ligger rundt 30 kilometer fra hverandre. Begge ligger i frontlinjen i striden mot al-Shabaab. Gruppen, som har sverget troskap til al-Qaida, kontrollerer store områder i det sørlige og sentrale Somalia.

– Hæren drepte 76 krigere og tok ti andre til fange i kampene, sier Mohamed Tahlil Bihi, som leder hæravdelingen i regionen. Han oppga ikke tapstall på hærens side.

Vitner i Awdheegle sier de somaliske styrkene drev tilbake al-Shabaab etter rundt en time med harde kamper. De skal ha innledet angrepet med å detonere en bilbombe, men klarte likevel ikke å ta seg inn på basen, opplyser en innbygger i byen.

Al-Shabaab hevder på sin side å ha drept 47 soldater i Bariire, i tillegg til å ha erobret seks kjøretøy og en mengde forsyninger.