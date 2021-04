– Min kjære far, min vakre far, den snilleste mannen, har gått bort, skriver skuespilleren på sosiale medier.

John Alexander Crowe (85) var en av skuespillerens viktigste relasjoner.

Han valgte å dele sin sorg offentlig fordi han opplevde at faren rørte ved mange mennesker verden over.

Hollywood-skuespilleren tilbrakte flere måneder sammen med sine foreldrene på familiens landeiendom i Nana Glen, New South Wales, under deler av fjoråret for å skjerme seg under pandemien, skriver Daily Mail.

Døde om bord i passasjerfly



Faren døde da han var om bord på et fly fra Sydney til Coffs Harbour i New South Wales i Australia, hvor han har bodd de siste 25 år.

En lege som var om bord, og besetningsmedlemmer, forsøkte å gjenopplive 85-åringen, men livet sto ikke til å redde.

– De ga ham hjerte- og lungeredning i sannsynligvis 18 til 20 minutter. De jobbet utrettelig og fortsatte etter at flyet hadde landet, fortalte medpassasjer Andrew Fraser til 7News.com.au.

Dødsårsaken er ennå ikke offentliggjort. John Alexander Crowe etterlater seg kona Jocelyn Yvonne Crowe (79), som er skuespillerens mor.

Har vunnet Oscar og Golden Globe



Russell Crowe har bodd størstedelen av livet i Australia og anser seg selv som australsk.

56-åringen har vunnet Oscar for beste mannlige hovedrolle, etter å ha vært nominert tre ganger, for rollen som Maximus Decimus Meridius i filmen Gladiator (2000).

Han vant dessuten Golden Globe for rollen som John Forbes Nash jr. i filmen Et vakkert sinn, og har medvirket i et stort antall berømte filmer.