Splittet Fatah kan gi ny valgseier til Hamas

Av de 36 listene er det foreløpig 30 som er godkjent av den palestinske valgkommisjonen, som kommer med sin endelige avgjørelse 6. april.

President Mahmoud Abbas' Fatah-parti er splittet og stiller 22. mai til valg med tre ulike lister, mens hovedrivalene i Hamas stiller med én liste.

Hamas-seier

Sist det ble holdt valg i de palestinske områdene, i 2006, gikk Hamas seirende ut. Fatahs sikkerhetsstyrker nektet imidlertid å underkaste seg den nye regjeringen, og noen måneder senere brøt det ut kamper på Gazastripen.

Hamas jaget sikkerhetsstyrkene ut av Gaza og har siden styrt enklaven, mens Fatah dannet en ny regjering på Vestbredden.

Upopulær Abbas

31. juli skal det også holdes valg på ny president i Palestina, der 85 år gamle Abbas har styrt på overtid siden perioden hans utløp i 2009.

De siste meningsmålingene har vist at to av tre palestinere er misfornøyde med Abbas og ønsker at han går av.

Fengslet favoritt

Meningsmålinger viser at Fatah-lederen Marwan Barghouti, som soner fem livstidsdommer i et israelsk fengsel, vil få flest stemmer, etterfulgt av Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh.

Eksperter tror imidlertid at begge de to valgene kan bli avlyst dersom Fatah ser at de er sjanseløse.