Boko Haram hevder å ha skutt ned militærfly

Ekstremistgruppen fremmer påstanden i et videoopptak som viser det som ser ut som et fly som eksploderer i luften, ifølge SITE Intelligence Group, som overvåker jihadistaktiviteter verden over.

Videoen som ble lagt ut fredag, viser også levningene av en mann som beskrives som piloten.

Det nigerianske flyvåpenets kjennetegn på flyet stemmer overens med kjennetegnet på et fly som mistet radarkontakt under et oppdrag over delstaten Borno onsdag, der flyet skulle støtte bakkesoldater.

Myndighetene har ikke kommentert påstandene fra Boko Haram. Luftforsvaret opplyste fredag at det var to personer om bord og at flyet kan ha styrtet.

– Vi utelukker ikke noe på nåværende tidspunkt angående denne hendelsen. Men vi håper at besetningen snart blir funnet og reddet, het det i en uttalelse fredag.