USA, Japan og Sør-Korea diskuterte Nord-Korea

Fredagens samtaler med Shigeru Kitamura fra Japan og Suh Hoon fra Sør-Korea fant sted ansikt til ansikt på U. S. Naval Academy i Annapolis i Maryland.

Samtalene omfattet blant annet en gjennomgang av USAs politikk overfor Nord-Korea, samt andre sikkerhetssaker i Stillehavsregionen, opplyser Det hvite hus.

– De delte sine bekymringer for Nord-Koreas atom- og rakettprogrammer og gjentok sin forpliktelse til å håndtere og løse disse sakene via trilateralt samarbeid for å gjøre Koreahalvøya atomvåpenfri, heter det i en uttalelse.

Det hvite hus nevner ikke hvordan Japan og Sør-Korea stiller seg til USAs syn.

De tre diskuterte også gjenforening av koreanske familier som er blitt splittet mellom Nord- og Sør-Korea, de diskuterte samarbeid i kampen mot koronaviruset og klimaendringer, og de oppfordret til umiddelbar gjeninnføring av demokrati i Myanmar, der militæret tok makten 1. februar.

Sullivan diskuterte også den globale mangelen på halvledere, idet forsyningsleddene er blitt rammet av koronapandemien. Mangel på halvledere har blant annet ført til produksjonsproblemer i bilindustrien og i elektronikkbransjen.