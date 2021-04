Politimann død etter å ha blitt påkjørt utenfor Kongressen

Betjentene holdt vakt ved en veisperring og påkjørt da en bil kom mot dem og krasjet i sperringen langfredag.

Den ene av betjentene døde på sykehuset, opplyser kongresspolitiets fungerende sjef Yogananda Pittman.

Mannen som kjørte bilen, ble skutt og døde etter at han hadde hoppet ut av bilen og kastet seg mot de to betjentene med en kniv.

Ifølge de første meldingene fra politiet klarte mannen å knivstikke den ene politimannen før han selv ble skutt, men to politikilder opplyste til nyhetsbyrået AP natt til lørdag norsk tid at det i ettertid er uklart om kniven fikk kontakt med noen av betjentene, delvis fordi bilen hadde truffet betjentene med stor kraft.

– Ikke terrorrelatert

Gjerningsmannen er identifisert som Noah Green, en 25 år gammel svart mann fra delstaten Indiana.

Det finnes ingen umiddelbare tegn på motiv for handlingen og han er ukjent for politiet, opplyser Pittman.

Selv om mannen syntes å ha kjørt ned politifolkene med vilje, ser det ikke ut til å være en terrorrelatert sak, men vi kommer selvfølgelig til å fortsette å etterforske, sier Washington-politiets leder Robert Contee.

Noen av Greens meldinger på internett i mars tyder på fortvilelse og paranoia. Han skrev at han er arbeidsløs og har helseproblemer, og han viste til flere bibelsitater om endetiden.

Tilhenger av islamistbevegelse

Han skrev at han har stått overfor «utenkelige prøvelser» og at han nå «er på leting etter en åndelig reise».

I ett av innleggene har han skrevet at han var blitt pint av FBI og CIA, innlagt på sykehus og utsatt for «hjernekontroll», og han kalte regjeringen «de svartes største fiende».

Han skrev også at han er tilhenger av Louis Farrakhan, lederen for Nation of Islam, en afroamerikansk bevegelse som fremmer svart nasjonalisme og som er anti-hvit og antisemittisk.

– Martyr for demokratiet

Politimannen som døde, er identifisert som William Evans. Han hadde tjent i politiet i 18 år.

– Be for betjent Evans og hans familie, sa Pittman i en uttalelse fredag.

Representantenes hus' leder Nancy Pelosi beordret flagging fra halv stang på Capitol Hill. Hun kaller Evans «en martyr for vårt demokrati».

President Joe Biden beordret at Det hvite hus skal flagge på halv stang til 6. april.

– Jill og jeg er sønderknust over angrepet mot en sikkerhetspost på Kongressens område, der betjent William Evans ble drept og hvor en annen betjent kjemper for sitt liv, sa Biden, som på vegne av seg selv og førstedamen sender sine kondolanser til Evans' familie.

Kongressen var stengt

Biden sier at han vet hvor vanskelig det har vært for Kongressen og alle som jobber med å beskytte den.

Bilen, en blå sedan, hadde krasjet inn i en sikkerhetsbarriere på en av gatene som fører fram til Kongressen.

Umiddelbart etter skytingen kom det massivt med politi til stedet, og folk ble bedt om å holde avstand. Et helikopter landet like ved bygningen, ifølge en journalist fra NBC.

Alle Kongressens bygninger ble stengt etter at det ble meldt om skyting i nabolaget, det som ble kalt en ekstern sikkerhetstrussel, og ansatte fikk beskjed om at ingen fikk gå ut eller komme inn.

Det har ikke vært noen fare for medlemmene av Kongressen, siden Kongressen ikke er samlet i påskehelgen.

Fortsatt på tå hev

Episoden skjedde mens Washington fortsatt er på tå hev etter stormingen av kongressbygningen 6. januar, mens valget av Joe Biden som president skulle godkjennes av Kongressen.

Fem personer døde under stormingen, hvorav en politimann, og over 300 mennesker er siden arrestert, inkludert medlemmer av ekstremistgrupper som Proud Boys og Oath Keepers.

FBI har gjort det klart at høyreekstremistiske grupper og noen tilhengere av tidligere president Donald Trump fortsatt utgjør en sikkerhetstrussel.

I de siste ukene er noen av sikkerhetstiltakene som ble innført etter stormingen, blitt opphevet. Blant annet er de høye gjerdene rundt kongressbygningen fjernet, og antall soldater fra nasjonalgarden i området redusert.