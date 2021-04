Biden fjerner Trumps ICC-sanksjoner

Utenriksminister Antony Blinken understreker at USA fortsatt er sterkt uenig i noen av domstolens oppgaver.

– Men vi tror at våre bekymringer rundt disse sakene heller bør bli håndtert via diplomati enn innføring av sanksjoner, sa Blinken fredag.

Haag-baserte ICC ønsker beslutningen velkommen.

– Jeg har tillit til at denne beslutningen er begynnelsen på en ny fase i vår felles kamp for å bekjempe straffløshet for krigsforbrytelser, sier Silvia Fernandez de Gurmendi på vegne av ICC.

Den ene av de høytstående ICC-ansatte som ble ilagt sanksjoner av Trump i fjor sommer, var sjefanklager Fatou Bensouda.

Daværende utenriksminister Mike Pompeo sa klart at bakgrunnen for sanksjonene var at Bensouda etterforsker mulige amerikanske krigsforbrytelser i Afghanistan.

ICC kalte sanksjonene et angrep på rettssikkerheten.

123 land er medlem i ICC, men USA er ikke blant dem.