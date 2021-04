Russland sier de vil ta grep hvis vestlige soldater blir sendt til Ukraina

– Det er ingen tvil om at et slikt scenario ville ledet til økte spenninger ved Russlands grenser. Selvfølgelig vil dette gi behov for ytterligere grep fra Russlands side for å sørge for sikkerheten sin, sier president Vladimir Putins talsperson Dimitrij Peskov til reportere.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklaget torsdag Russland for å samle soldater på grensen, og USA lovet å stå ved Ukranias side hvis Russland handler fiendtlig.

Peskov gikk ikke i detaljer angående hvilke grep Russland eventuelt vil vurdere å ta, og han avviste at landet prøver å true Ukraina.