Tiger Woods (45) var innblandet i en alvorlig trafikkulykke tirsdag 23. februar. Politiet i Los Angeles meldte på Twitter at det 7.12 lokal tid ble rykket ut til en bil som hadde kjørt av veien og veltet mellom Rolling Hills Estates og Ranchos Palos Verdes sør i Los Angeles.

Ingen bremsespor på stedet

Det ble først meldt at han måtte skjæres løs fra vraket, men på en pressekonferanse ble dette avkreftet. Han ble derimot hentet ut gjennom frontruten på kjøretøyet blant annet ved hjelp av en øks.

Woods måtte gjennom flere operasjoner etter den dramatiske utforkjøringen, og pådro seg blant annet alvorlige skader i begge beina.

Det var ikke bremsespor på stedet. Politiet mener at bilen traff midtrabatten og ble slynget ut av veien før den gikk rundt flere ganger.



Politiet har bekreftet at Woods brukte sikkerhetsbelte og at kollisjonsputene ble utløst. Det skal ikke være mistanke om at han kjørte i ruspåvirket tilstand.

– Vi har funnet en årsak, og etterforskningen er nå over

Nå melder flere amerikanske medier, deriblant ABC News og TMZ at politiets etterforskning har ledet til en foreløpig konklusjon om ulykkesårsaken. Likevel ønsker ikke politiet å offentliggjøre dette før familien og teamet rundt Woods har gitt klarsignal, av hensyn til personvernet.

– Vi har funnet en årsak, og etterforskningen er nå over. Det er noen private omstendigheter i forhold til å frigi informasjon om undersøkelser, så vi vil spørre Woods familie om de vil gi avkall på privatlivets fred. Da vil vi være i stand til å frigi alle opplysninger om ulykken, bekrefter Villanueva.

Woods agent i Excel Sports, Mark Steinberg, har så langt ikke besvarte en e-post med spørsmål om resultatet av etterforskningen, skriver ABCNews.