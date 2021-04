Yoga-forbud i Alabama opprettholdes

Justiskomiteen i delstatens senat besluttet onsdag å ikke gå videre med lovforslaget, etter en offentlig høring der representanter fra to konservative grupper kom med innsigelser.

De konservative gruppene argumenterte med at de var bekymret for at yoga-praktisering kan føre til økt oppmerksomhet rundt hinduisme og meditasjon.

Den folkevalgte som sto bak lovforslaget, en tidligere idrettsutøver, konstaterer at loven handler om trening og ikke religion.

– Hele denne ideen om at hvis man praktiserer yoga, så blir man hindu – jeg har praktisert yoga i ti år, og jeg går i kirken, og jeg er i høyeste grad kristen, sier demokraten Jeremy Gray.

Senatskomiteens leder sier at lovforslaget vil bli behandlet på nytt ved en senere anledning når flere medlemmer i komiteen er til stede.

Delstatens underhus hadde vedtatt Grays lovforslag med 73 mot 25 stemmer.

Det var i 1993 at utdanningsstyret i Alabama forbød yoga, hypnose og meditasjon på offentlige skoler.