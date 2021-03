– Vi må stake ut en ny kurs. Vi må ikke gi etter for panikk, for fornektelse. For å fortsette å beskytte liv nå, må hver og en gå den ekstra milen i månedene som kommer. Det er det jeg ber dere om i kveld, sa Macron innledningsvis i en TV-sendt tale onsdag kveld.

Tiltakene trer i kraft fra kommende helg, og de innebærer blant annet et landsomfattende portforbud etter kl. 19, nedstenging av skoler og barnehager i tre uker og restriksjoner på reise innenlands.

– Vi stenger barnehager, barneskoler og videregående skoler i tre uker, sa han.

I to av de tre ukene ville skolene ha holdt stengt uansett, da det fra 10. til 26. april er terminfestet skoleferie i Frankrike.

Rammet av tredje bølge

Frankrike har blitt rammet hardt av den tredje bølgen med coronasmitte, og sykehus i Paris-området har vært under hardt press den siste tiden.

Frankrike har nå nærmere 40.000 nye smittetilfeller daglig, en dobling fra februar, og over 5.000 coronapasienter ligger på intensivavdeling. 44 prosent av dem er under 65 år.

Macron vedgikk at de nåværende tiltakene for å hindre smittespredningen ikke har vært gode nok, gitt utviklingen. Han trakk fram den britiske virusvarianten som en av årsakene.

Kritikk

– Epidemien akselererer på grunn av den varianten, noe som gjør at vi risikerer å miste kontrollen, sa han.

Mange av restriksjonene knyttet til bevegelse og selskaper som har vært gjeldende i deler av landet, blir nå utvidet til å gjelde hele landet.

Macron har fått kritikk fra opposisjonen og medisinske eksperter for ikke å ha innført nasjonale tiltak tidligere.

Vil trappe opp vaksinering

Viruset har til nå kostet over 95.000 mennesker livet i Frankrike, men alle franskmenn over 18 år vil ifølge Macron få tilbud om vaksine innen sommeren er over.

– Dette er nøkkelen til å komme tilbake til livet, nøkkelen til å gjenåpne landet, sa presidenten.

Han sa samtidig at han håper at enkelte uteserveringer og kultursteder kan bli gjenåpnet i midten av mai.