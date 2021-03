Navalnyj sultestreiker i straffekoloni

– Jeg har begynt å sultestreike fordi jeg krever at loven blir fulgt og at en doktor får besøke meg, skriver Navalnyj på Instagram.

Han har nylig klaget over smerter i ryggen og et bein og sier at han ikke har fått tilstrekkelig helsehjelp.

Navalnyj soner to og et halvt års fengsel for å ha brutt betingelsene i en tidligere betinget dom mens han var innlagt på et sykehus i Berlin etter forgiftningen i fjor. Han soner dommen i en straffekoloni beryktet for hard disiplin.