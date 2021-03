Nyhetsbyrå: Italiensk offiser ga Nato-dokumenter til Russland

Pågripelsen skjedde i Roma tirsdag kveld. Kommandørkapteinen ble ifølge politiet tatt på fersk gjerning da han var i ferd med å overlevere konfidensielle dokumenter til en russisk tjenestemann i bytte mot penger.

Nyhetsbyrået RAI skriver at det var snakk om hemmelige Nato-dokumenter. Kommandørkapteinen skulle få 5.000 euro i betaling, ifølge avisa Corriere della Sera.

– Svært alvorlig



Den italienske marineoffiseren er nå mistenkt for spionasje. Russeren som skulle få dokumentene, hadde diplomatisk immunitet og ble derfor ikke pågrepet.

Utenriksminister Luigi Di Maio sier at russerne som utvises, var involvert i hendelsen, som han beskriver som svært alvorlig.

Russlands ambassadør til Italia ble onsdag kalt inn på teppet for samtaler i det italienske utenriksdepartementet.

Bredt spekter



Den pågrepne marineoffiseren jobbet på kontoret til sjefen for den italienske forsvarsstaben, ifølge avisa La Repubblica. Han skal ha hatt tilgang til et bredt spekter av dokumenter med informasjon om det italienske forsvaret og Natos virksomhet.

Pågripelsen skjedde etter en langvarig etterforskning der den italienske innenlandske sikkerhetstjenesten Aisi fikk bistand fra forsvarsstaben.

La Repubblica beskriver hendelsen som den mest alvorlige knyttet til Russland i Italia siden den kalde krigen.

Relativt godt forhold



Også i Bulgaria ble to russere nylig utvist etter spionasjeanklager. I Norge ble en russisk diplomat utvist i fjor etter et møte med en nordmann som senere ble siktet for spionasje.

Italia regnes som et av landene i EU og Nato som har best relasjoner til Russland. Tidligere statsminister Silvio Berlusconi – kjent for sine «bunga bunga-fester» og flere runder i rettsvesenet – er personlig venn med Vladimir Putin.

Putins talsmann Dmitrij Peskov sier onsdag at han håper de konstruktive forbindelsene mellom Italia og Russland vil bli videreført.