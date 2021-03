Svenske fikk død grevling kastet inn gjennom vinduet

Like før klokken 23 ble det kastet stein mot et vindu i boligen. Det førte til at ruta knuste.

– Like etter kastet de inn en død grevling gjennom hullet før de løp fra åstedet. Det var veldig spesielt, det må jeg si , sier Mikael Jansson ved Skövde-politiet til avisa Skaraborgs Allehanda.

Tre unge menn ble observert løpende vekk fra åstedet, men det er ikke noe ytterligere signalement på de antatte gjerningspersonene. Politiet klassifiserer hendelsen som hærverk.

Skövde ligger nord for Göteborg i regionen Västra Götaland.