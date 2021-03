Eksperter har gått om bord i gigantskipet som blokkerte Suezkanalen

Skipet Ever Given kom seg løs etter et omfattende arbeid som ble satt i gang da skipet gikk på grunn, på tvers av den viktige kanalen som forbinder Europa og Asia sjøveien.

Tirsdag ankom skipet Bittersjøene, et bredere område omtrent halvveis i Suezkanalen. Der gikk eksperter om bord for å se om skipet er skadd, og om de kan finne årsaken til at det gikk på grunn og sperret kanalen.

Skipets motorer skal også undersøkes for å se om skipet kan seile videre til Nederland.

Trafikken i Suezkanalen kom mandag i gang igjen, men det er lange køer og det er ventet forsinkelser.