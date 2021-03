Gigantskipet i Suezkanalen er løs og i bevegelse

Arbeidere har lyktes med å få løs gigantskipet som i nesten en uke har blokkert Suezkanalen, viser TV-bilder. Trafikken er dermed på vei til å gjenåpne, ifølge egyptiske myndigheter.

Satellittbilder viser også at skipet har endret kurs. Ved hjelp av høy vannstand, hadde kraftige taubåter tidligere på dagen klart å vri konteinerskipet slik at det sto 80 prosent i riktig retning.

Etter å ha trukket det fullastede 220.000 tonn store fartøyet over kanalbanken, trakk bergingsteamet fartøyet mot en bred vannstrekning halvveis mellom den nordlige og sørlige enden av kanalen. Der vil skipet nå gjennomgå teknisk inspeksjon, sier kanalmyndighetene. De sier samtidig at motoren fungerer.

Fortsatt forsinkelser

Det kan fremdeles være aktuelt å fjerne konteinere fra det gigantiske skipet, for å få det helt løs. Arbeidet skal etter planen gjenopptas senere på dagen, når vannstanden i kanalen er ekstra høy.

Blokkeringen vil fortsatt forårsake forsinkelser i trafikken over de neste dagene. Rundt 100 skip får anledning til å reise gjennom kanalen daglig, og egyptiske myndigheter anslår derfor at det vil ta to til tre dager å komme tilbake til normalen, melder Reuters.

Det kan ta flere dager før alle skipene kommer seg forbi, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund E24. De sier også at det nå er 30 skip med norske eierinteresser sør eller nord for kanalen.

Dyre konsekvenser

Rundt 12 prosent av verdenshandelen går gjennom den viktige passasjen. Det 400 meter lange konteinerskipet er et av verdens største og har i nesten en uke stått på tvers i Suezkanalen og sperret det som er en av de viktigste rutene for verdens skipsfart.

Over 360 fartøy lå i Middelhavet nord for kanalen og i Rødehavet sør for kanalen og ventet på en løsning mandag formiddag. Store verdier befinner seg både på Ever Given og på de mange fartøyene som venter.

Industrieksperter anslår den totale verdien på alt som befinner seg om bord på skip som sitter fast i kanalen og på begge sider av kanalen, til å være på mellom 3 og 9,6 milliarder dollar. Blokkeringen av kanalen har kostet shippingselskapene 9 milliarder dollar daglig. Det førte også at til at oljeprisen steg. Konsekvensene vil trolig vedvare fremover også.