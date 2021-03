Mexico oppjusterer med 120.000 koronadødsfall

Det nye tallet som landets myndigheter presenterte søndag, gjør at Mexico nå har nest flest koronarelaterte dødsfall i verden, etter USA, melder BBC.

Mexico har over 321.000 koronarelaterte dødsfall og har dermed passert Brasil, viser det reviderte tallet. Brasil hadde søndag over 312.000 koronarelaterte dødsfall, ifølge en oversikt fra den kontinuerlige globale opptellingen som Johns Hopkins-universitetet i USA fører.

Mexico har 126 millioner innbyggere, langt færre enn både Brasil og USA.

Eksperter har lenge advart om at det reelle dødstallet i Mexico trolig er langt høyere enn det myndighetene har anslått, delvis som følge av mangel på testing. Sprengt sykehuskapasitet med mangel på intensivsengeplasser gjør dessuten at mange mexicanere dør hjemme.

Overdødelighet

Søndagens oppjusterte offisielle dødstall omfatter tall til og med uke seks i år. Det nye tallet er på 294.287 dødsfall, opp fra 182.301 dødsfall som var det offisielle antallet fram til søndagens revidering.

På toppen av det kommer dødsfallene fra midten av februar og fram til nå. Myndighetene har i denne perioden meldt om 26.772 koronarelaterte dødsfall, og dermed er det nye tallet på 321.000, viser BBCs utregning.

Søndagens tall ble presentert etter gjennomgang av dødsattester og gjennomgang av flere dødsfall enn normalt i det nordamerikanske landet.

Siden pandemien startet, har Mexico registrert 417.000 flere dødsfall enn det som ville vært et normalnivå i samme periode.

President Andrés Manuel López Obrador, som selv har vært koronasmittet, har blitt møtt med kritikk for håndteringen av koronakrisen. Opposisjonen har anklaget ham for å tone ned alvoret i pandemien og anklaget ham for forsinkelser i vaksinasjonsprogrammet.

Så langt har rundt 6,1 millioner doser blitt satt i Mexico.

Vaksiner fra USA

Nylig kunngjorde USA at landet skal sende 4 millioner doser med AstraZeneca-vaksinen til Mexico og Canada. USAs to naboland har godkjent denne vaksinen, noe USA ikke har gjort, men USA sitter på et lager av den.

Det hvite hus har uttalt at 2,5 millioner av lageret på 7 millioner AstraZeneca-vaksiner skal sendes til Mexico og 1,5 millioner til Canada.

Mexico og Canada har begge bedt USA om hjelp. Mexicanske myndigheter la press på saken i en samtale som blant annet handlet om grensesikkerhet, migrasjon og korona tidligere denne måneden.