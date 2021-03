Kampene raser på femte dagen i Mosambik

Militæret er i gang med å frigjøre byen og drive jihadistopprørerne tilbake, samtidig som de forsøker å redde sivile, sa forsvarsdepartementets talsmann Omar Saranga til pressen i Maputo søndag.

Det var den første uttalelsen fra regjeringen om kampene siden torsdag.

– Forrige onsdag snek en gruppe terrorister seg inn i Palma og gikk til en aksjon som førte til feige drap på titalls forsvarsløse mennesker, sier Saranga, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Sju av dem ble drept i et bakholdsangrep under en operasjon for å evakuere et hotell der flere søkte tilflukt.

Kuttet kommunikasjon

Rundt 100 antatte medlemmer av en islamistgruppe som er kjent som både al-Shabaab and al-Sunna wa Jama'a (ASWJ), angrep onsdag denne uken Palma. Gruppen har ingen kjente bånd til somaliske al-Shabaab, men skal ha sverget i troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS.

De fleste kommunikasjonslinjene i byen og området rundt har blitt kuttet av opprørerne. Før telefonlinjene ble kuttet, fortalte innbyggere i Palma til Human Rights Watch (HRW) om kampene. Det skal ligge døde mennesker i gatene, og det skal ha blitt skutt vilkårlig mot folk og bygninger, ifølge øyevitnene.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som har mistet livet i kampene i Palma, der det bor 75.000 mennesker.

Ifølge Lional Dyke, som driver et sørafrikansk sikkerhetsfirma hyret inn av myndighetene i Mosambik, er det flere døde mennesker i gatene, med og uten hoder, skriver BBC.

Vil redde sivile

I Palma jobber mange for et flytende naturgass-prosjekt drevet av den franske energigiganten Total, som ligger rundt 10 kilometer unna. Total-prosjektet er en av de største investeringene i Afrika, ifølge AFP.

Det skal være flere utenlandske statsborgere i Palma. Så langt har AFP fått bekreftet at en sørafrikansk statsborger har blitt drept i kampene. Sikkerhetsstyrkene har ifølge forsvarsdepartementet prioritert å redde sivile, som både er utlendinger og folk fra Mosambik.

En båt med folk som hadde blitt reddet, er på vei til byen Pemba. En kilde sier til AFP at det var 1.400 personer om bord. Både ansatte i Total og innbyggere i Palma skal være blant dem som ble reddet.

Humanitær katastrofe

Opprøret i den urolige Cabo Delgado-regionen startet i 2017 og har ført til en humanitær katastrofe i landet som ligner på den under borgerkrigen fra 1977–1992.

Minst 1.600 personer, rundt halvparten av dem sivile, har mistet livet siden opprøret startet. Nyhetsbyrået AP beskriver jihadistene som unge, sinte muslimske menn.

Jihadistene har blant annet blitt brent ned landsbyer og hogget hode av sivile.

Mosambik har satt inn tusener av soldater og hyret et sørafrikansk militærselskap for å slå tilbake jihadistopprøret, men det har blitt satt spørsmålstegn ved myndighetenes evne til å lykkes. Flere analytikere har trukket fram manglende kompetanse og utstyr som grunner til at de foreløpig har mislyktes.

USAs utenriksdepartement satte for to uker siden ASWJ på sin liste over IS-tilknyttede terrorgrupper og viste til at gruppen skal ha sverget troskap til IS allerede i 2018. Abu Yasir Hassan navngis som lederen for «ISIS-Mosambik».