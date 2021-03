FN og USA fordømmer på det sterkeste drapene i Myanmar

Mange mennesker ble drept i nye sammenstøt i Myanmar lørdag, samme dag som juntaen feiret De væpnede styrkers dag med en stor militærparade.

– Generalsekretæren fordømmer på det sterkeste drapene på sivile, inkludert barn og unge, utført av sikkerhetsstyrkene i Myanmar, heter det i en uttalelse fra Guterres.

Det er kommet meldinger om over 100 drepte i demonstrasjonene lørdag. Det er høyere enn estimatet fra den så langt dødeligste dagen i Myanmar. Den 14. mars ble mellom 74 og 90 drept.

– Militærets fortsatte angrep, som i dag resulterte i det høyeste dødstallet siden demonstrasjonene mot kuppet startet i forrige måned, er uakseptabelt og krever en sterk og samlet internasjonal respons. Det er avgjørende å finne en rask løsning på denne krisen, sier Guterres.

USAs utenriksminister hyller motet til myanmarere som kjemper mot «militærjuntaens terrorstyre».

– Vi er forferdet over blodsutgytelsen som utføres av myanmarske sikkerhetsstyrker, noe som viser at juntaen vil ofre folks liv for å tjene de få, skriver Antony Blinken på Twitter.