Det er ikke snakk om uforklarlige og «mystiske» lyder fra Mars-overflaten.

Dette er ganske enkelt lyden av Perseverance-roveren som kjører sakte over det ulendte og fremmede Mars-landskapet. Men det finnes ikke mange andre eksempler på lydopptak fra andre planeter, og Nasa har sluppet en rekke opptak.

Det vi hører er knirking og metalliske lyder fra hjulene og fjæringen på roveren. Den er på størrelsen med en bil, men den har ikke kjørt langt siden den landet på Mars for rundt en måned siden.

Siden hjulene er laget av metall, og ikke gummi, er roveren egentlig en veldig bråkete maskin, ifølge romfartsorganisasjonen. Men så vidt vi vet, er det ingen som plages av støyen på Mars.

Lyden er plukket opp av en ganske vanlig mikrofon som er montert på roveren.

På lydfilen kan du også høre en summelyd. Dette er kanskje forstyrrelser fra noen av de andre komponentene på roveren, som forstyrrer mikrofonen, men Nasa er ikke sikre på hva det er.

Men det meste av det du hører er altså hjulene og fjæringen som samhandler med overflaten. Roveren har seks hjul som er laget av aluminium, med eiker av titan, som også fungerer som fjæring. Hvert hjul har en egen elmotor.

Armene som hjulene sitter på er laget av titanrør, og fjæringen har nok bevegelighet til å kunne kjøre over 40 cm høye steiner, ifølge Nasa. Roveren må ta det svært forsiktig over Mars-overflaten, siden et velt eller andre ulykker kunne avsluttet oppdraget.

Slik så roveren ut før den ble sendt ut i rommet på vei til Mars. Her kan du se hjulene og fjæringssystemet. Foto: Nasa

Ikke fart

Men den er ikke bygget for fart. Den har en absolutt maksfart på 152 meter i timen.

Den har nå dekket under 0,1 kilometer, ifølge oversiktssiden til Nasa (18. mars). Til nå har roveren vært gjennom tester, og for noen uker siden tok den sin første, lille kjøretur. Lydene er fra de første kjøreturene.

5. mars tok Perseverance en tur på fire meter på rundt 33 minutter. Den gjorde flere manøvrer, og endte på rundt 6,5 meter kjørt den dagen. Siden den gang har den blant annet testet robotarmen, og flere andre systemer ombord.

Disse roverene er ikke bygget for å kjøre langt. Søsterroveren Curiosity, som har vært på Mars siden 2012, har totalt tilbakelagt nesten 25 kilometer. Det kan du lese mer om på ung.forskning.no.

(Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no).